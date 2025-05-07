Новый формат ОСАГО снизит количество водителей без страховки

До появления таких страховок российские автомобилисты имели возможность оформить «автогражданку», действие которой прекращалось ровно в полночь. Проще говоря, если водитель купил страховку в 23:50, она заканчивалась через десять минут.

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«Чаще покупать «суточные» полисы автомобилисты станут не из-за возможности указывать время начала и окончания полиса в договоре, а из-за риска выплачивать более дорогой, чем страховка, штраф», — считает координатор платформы НФ «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Кроме того, по мнению эксперта, новый формат коротких полисов ОСАГО поможет снизить количество водителей без обязательной страховки, ведь если условная страховка стоит 500 рублей, то штраф за её отсутствие составляет от 3 до 5 тысяч (в случае повторного нарушения).

Как сэкономить на ОСАГО

Кстати, ОСАГО вскоре можно будет купить на «Госуслугах». Минцифры прорабатывает возможность появления нового функционала на портале оказания государственных услуг.