Какие автомобили из Китая готовы массово скупать в РФ

Россияне будут массово покупать лишь бюджетные автомобили новых китайских брендов, стоимость которых не будет превышать 1,5 миллиона рублей. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя сообщения о том, что на отечественном рынке в обозримом будущем появятся новые модели авто из КНР.

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«Россияне начнут массово скупать машины новых китайских брендов, если это будут супербюджетные автомобили. Образно говоря, некая китайская «Лада Гранта». Стоить такая машина должна один миллион или хотя бы полтора миллиона рублей. Тогда все ринутся в автосалоны, поскольку платеж по кредиту получится вполне терпимым», — сказал Попов.

Как сообщает «Коммерсантъ», после Шанхайского автосалона в России могут появиться не менее 9 новых китайских моделей авто.

По данным газеты, среди ожидаемых — гибридный Hongqi H5, а также седан Hongqi L1. GAC планирует поставки модели S7, а Aito Seres — кроссоверов М9 и М8. Также в перспективе может появиться внедорожник M-Hero 817 от Dongfeng и модель Voyah Free 318.

Кроме того, на российский рынок могут выйти гибридные Zeekr 9X и Avatr 07.

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