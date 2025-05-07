Hyundai зарегистрировала в России индексы трех новых моделей

В базе Роспатента появились обозначения ix10, ix40 и ix50, что может говорить о планах по регистрации новых кроссоверов. При этом концерн официально не подтверждает возвращение на рынок.

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Корейская штаб-квартира концерна Hyundai оформила в России авторские права на три новых модельных обозначения: ix10, ix40 и ix50. Ранее автомобили с такими индексами на российском рынке не предлагались, однако в модельной линейке марки уже были машины с похожей маркировкой. Патенты были опубликованы в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности.

Судя по логике наименования моделей Hyundai, новые обозначения могут относиться к линейке кроссоверов — литера X традиционно указывает на внедорожную направленность, а цифры отражают габариты. Помимо этого, в патентной базе зафиксированы регистрации логотипа Kia, наименования системы ассистентов Drive Wise, модели XCeed и бренда Hyundai Finance. Несмотря на активность в патентной сфере, ни Hyundai, ни Kia не делали официальных заявлений о возвращении на рынок РФ.

Ранее Kia запатентовала в России дизайн нового седана K4, который пришел на смену модели Cerato. Эскизы автомобиля появились в базе ФИПС: модель отличается необычным силуэтом, скрытыми задними дверями и крупными свесами. Несмотря на типичный кузов седана, пока речь идет лишь о патентной защите — официального анонса о поставках машины в Россию не последовало.