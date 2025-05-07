В России по параимпорту начали продавать Kia Seltos за 2 млн рублей

Параллельный импорт продолжает омолаживать российский авторынок, и одна из ходовых позиций - компактный кроссовер Kia Seltos, который по стоимости с доставкой под ключ сопоставим с "Москвичом 3", топовой Lada Vesta SW Cross, утверждает сайт "Автоновости дня". Правда, не совсем понятно, в чём тут новость - поставки "Селтосов" в РФ не прекращались.

© Российская Газета

Тем не менее, расскажем об актуальной стоимости. В зависимости от региона прайс на главного конкурента Hyundai Creta стартует от 2 млн рублей, самый дорогой из представленных на классифайдах вариантов стоит почти 2,1 млн рублей.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Полноприводных Kia Seltos в продаже нет. Базовые версии комплектуются атмосферником мощностью 115 л.с., более продвинутые комплектации имеют в арсенале 149-сильный двигатель, тоже без наддува. Оба работают в паре с вариатором.

Ранее российские издания писали, что Минпромторг исключил из новой редакции перечня товаров, доступных для ввоза по параллельному импорту, Kia и Hyundai. "РГ" выяснила, что это фейк.