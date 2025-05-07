Вернувшийся SsangYong похвастался большим складом запчастей

Очередная поставка запасных частей и аксессуаров пополнила центральный склад на территории Московской области, увеличив наличие до более чем 1000 наименований на общую сумму свыше 150 млн рублей. Об этом редакции Quto сообщила компания «РЭКС Моторс», что является эксклюзивным дистрибьютором корейского бренда.

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Для оперативного ремонтна и сервисных работ доступны кузовные детали, оптика, стёкла, расходные материалы и технические жидкости, включая локализованную продукцию — оригинальное моторное масло KGM.

Для удобства подбора всем официальным дилерам доступен онлайн-каталог. География доставки простирается от Калининграда до Иркутска, а сроки отгрузки составляют максимум несколько дней для самых отдалённых локаций.

Последнее время циркулирует множество слухов о скором возвращении западных и восточных автомобильных брендов на российский рынок и чаще всего в этом контексте упоминаются корейские автопроизводители.

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А между тем они уже здесь: автомобили KGM официально продаются в России с весны этого года. Что ещё за KGM такой, спросят многие? Редакция Quto разложила ответ на этот вопрос буквально по полочкам.