Стала известна стоимость кроссовера "Москвич 3" с ручным управлением

Столичный бренд "Москвич" опубликовал стоимость кроссовера "Москвич 3" с ручным управлением для водителей с ограниченными физическими возможностями. Цена на машину составляет 1 938 000 рублей.

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Выпуск данной версии модели начался на Московском автозаводе в конце декабря прошлого года. Вместо традиционных педалей автомобиль оснащается специализированными ручными устройствами управления слева от руля. Эти компоненты интегрированы в конструкцию машины на этапе производства.

"Москвич 3" является самым доступным автомобилем в линейке бренда. Он оснащается 136-сильным турбомотором 1,5 литра, работающим в паре с механической либо вариативной КПП.

В начале апреля АвтоВАЗ также запустил производство специальных автомобилей на базе Lada Vesta с оборудованием, дублирующим функции педалей газа и тормоза. Они предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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Модификацию с ручным управлением получили седан и универсал Lada Vesta. Автомобили оснащены 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в паре с вариатором.