Opel представил бюджетную версию кроссовера Mokka

Цена новинки начинается с отметки ниже 26 тысяч евро, что соответствует примерно 2,4 миллиона рублей. Данный шаг стал логичным ответом компании на усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских брендов в сегменте доступных SUV.

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Несмотря на демократичный ценник, Mokka Basic Edition сохраняет важные функции, которые обеспечивают комфорт и безопасность. В стандартное оснащение входят климат-контроль, 10-дюймовый мультимедийный экран, комплект подушек безопасности, а также системы помощи при старте на подъеме, мониторинга давления в шинах и контроля за движением в полосе. Это делает модель привлекательной не только по цене, но и по уровню оснащенности.

Под капотом у нее находится проверенный 1,2-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента. С этим двигателем кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды и достигает максимальной скорости в 204 км/ч. При этом расход топлива составляет всего 5,5 литра на 100 км, что делает новинку сбалансированным вариантом для тех, кто ищет экономичный, но динамичный автомобиль с европейскими корнями.

Opel демонстрирует, что в борьбе за потребителя важны не только цена, но и доверие к бренду. Поэтому новая Mokka становится серьезным аргументом в этой борьбе.

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