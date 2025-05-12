Федеральная служба охраны закупила новейшие Haval F7

«Мотору» удалось запечатлеть в Москве чёрные кроссоверы со спецномерами е * кх и р * мр. Федеральная служба охраны получила как минимум пять автомобилей, один засветился у Федеральной службы судебных приставов. Судя по 18-дюймовым дискам, заказчик выбрал начальную комплектацию Elite. Без учёта акций такие машины стоят от 2 849 000 до 3 249 000 рублей в зависимости от мотора и типа привода.

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Haval F7 у спецслужбы появился на мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы. Вероятно, китайские кроссоверы тульской сборки берут взамен выработавших свой ресурс Volkswagen Passat B5 и Ford Focus II и III поколений. У ФССП единственный замеченный паркетник заменил Skoda Rapid 2020 года выпуска, но чешский лифтбек наверняка продолжит работу в другом подразделении.

© Motor.ru

© Motor.ru

Продажи Haval F7 второго поколения стартовали в России в августе прошлого года, а в течение месяца до дилеров доберутся кросс-купе F7x с аналогичной начинкой. Первое поколение «семёрок» можно считать самым популярным «китайцем» на госслужбе: эти кроссоверы Haval сотнями закупали в МВД и другие министерства, ведомства и службы.

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Концерн Great Wall углубляет локализацию производства в России, осваивает сборку трансмиссий, а на заводе в Тульской области компании становится тесно: к примеру, кроссоверы Haval M6 прописались в соседней Калужской области. Углублённая российская сборка открывает GWM двери для госзакупок.