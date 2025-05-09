Суд разъяснил, на какой территории рассматривать дело нетрезвого водителя

Рассматривать дело нетрезвого водителя можно не там, где он употребил спиртной напиток, а только там, где его поймали в нетрезвом состоянии. Такой вывод сделал 8-й кассационный суд.

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Очень интересное дело рассматривал этот суд. Некий водитель употребил на грудь, а потом сел за руль и поехал. Более того, он проехал в нетрезвом состоянии аж три региона. Зная российские расстояния, можно понять, что это не одна сотня километров.

Водителя привлекли к ответственности. Но по не понятной причине, по месту его проживания. Откуда, он, возможно, выехал в нетрезвом виде.

Надо сказать, что это было повторное управление в нетрезвом виде этим водителем. То есть ему уже вменяется уголовное статья. Но вот суд немного опростоволосился. Он рассматривал дело по месту регистрации водителя. Однако кассационный суд установил, что в такой ситуации надо рассматривать дело именно по месту выявления нарушения. Именно по этой причине решение по дело отменено и передано в суд по подследственности. То есть в тот регион, где нарушение выявлено.

Увы, но такие ошибки довольно частые.

Но надо напомнить, что автомобилист имеет полное право написать ходатайство о рассмотрении дела именно по месту жительства, а не по месту совершения нарушения. И это ходатайство должно быть рассмотрено на месте происшествия.