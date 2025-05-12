Chery готовит внедорожник с дизайном в стиле нового Prado

Портал Autohome поделился снимками прототипа V27. Речь идёт о будущем флагмане линейки Chery iCar: ожидается, что по длине кузова внедорожник окажется сопоставим с «Геликом». Но дизайн явно разрабатывали с прицелом на другую легенду — Toyota Land Cruiser Prado актуального поколения. Ориентиром послужила версия в ретростиле с круглыми фарами и неокрашенным декором.

© Motor.ru

В объектив папарацци попал автомобиль в пёстрой камуфляжной плёнке, но основные элементы маскировка не скрывает. Дизайнеры Chery iCar подсмотрели у Toyota не только общий форм-фактор, но и оформление таких деталей, как зеркала заднего вида, колёсные арки и бамперы! Часть элементов выполнена из практичного чёрного пластика, багажник украшает кофр.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Сходство с «Крузаком» только дизайнерское: iCar сделает ставку на электрифицированную силовую установку с бензиновым удлинителем хода. Под днищем прототипа видна батарея, а низкопрофильные колёса намекают, что на бездорожье успехи могут быть скромными. Однако Chery может привлечь клиентов другим: крупный автомобиль с универсальным кузовом и неплохой геометрией планируют продавать по цене от 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов).

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Toyota Land Cruiser Prado китайской сборки только начинается с 460 тысяч юаней (64 тысячи долларов). Конкретики по проекту V27 пока нет, но для россиян новинка может быть интересна, ведь iCar дилеры ожидают увидеть в нашей стране по официальным каналам. В Китае от отдельного бренда iCar хотят избавиться, оставив модели под крылом Chery.