Что пришлось заменить у Lada Vesta с пробегом 165 000 км

Журнал «За рулём» поделился итогами ремонта седана из корпоративного парка. Автомобиль покупался новым в декабре 2015 года, обслуживался по регламенту и за без малого десять лет проехал 165 800 километров. Однако с 60 тысяч километров «атмосферник» 1.6 стал потреблять масло: расход составлял от одного до двух литров на 15 тысяч километров.

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Эксплуатация Lada Vesta проходила в щадящем режиме, в ресурсных тестах машина не участвовала, а пробег в основном трассовый. «Масложор» долго не прогрессировал, но после поездки с небольшим прицепом за 200 километров Lada Vesta потребовала долива целого литра масла, и коллеги решили вскрыть мотор для дефектовки.

Поршни, клапаны и валы оказались в хорошем состоянии, однако пришлось поменять поршневые кольца, маслосъёмные колпачки, шатунные вкладыши, прокладки, сальники и поддон картера двигателя. Заодно седану обновили ремни, ролики и помпу, хотя регламент допускает проезжать на машинах тех лет до 180 тысяч километров без замены ремней. Хотя все работы проводили своими силами, одних только запчастей закупили почти на 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что заявленный АвтоВАЗом срок службы новой Vesta составляет восемь лет или 120 тысяч километров. Чаще всего владельцы Vesta и XRay жаловались на «масложор» 1,8-литрового двигателя: окончательно проблемы решили только полтора года назад с выпуском агрегата серии Evo.