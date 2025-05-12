Тест нового Changan CS75 Plus

В Китае компания Changan показала кроссовер CS75 Plus четвёртого поколения, который в течение этого года доберётся и до российского рынка. Первые экземпляры модели к нам уже приехали, но пока они завезены для сертификационных испытаний и ознакомлений дилеров, так что вживую увидеть автомобили всем желающим пока вряд ли получится. Но нам удалось совершить первую короткую поездку на этой машине. Рассказываем всё, что на данный момент о ней известно.

© Motor.ru

На дорогах Чунцина — одного из крупнейших городов КНР, в котором находятся три завода компании Changan — самих автомобилей этой марки почему-то не так уж и много. Встречаются, правда, модели родственных брендов, например, Avatr и Deepal, но вот новых CS75 Plus мы увидели всего пару-тройку штук. Хотя презентация кроссовера для рынка Китая прошла ещё осенью прошлого года.

© Вячеслав Крылов

Внешне «семьдесят пятый» изменился полностью — с актуальной для российского рынка моделью его точно не спутаешь. Все доработки перечислять бессмысленно: изменились кузовные панели, линия остекления и, конечно, дизайн передней и задней частей кузова.

© Вячеслав Крылов

И он запоминающийся: такого оформления пока ещё нет ни у одного Changan. У кроссовера появилась новая безрамочная радиаторная решетка с объемным рисунком, светящаяся полоса во всю ширину передней части, протянувшаяся вдоль кромки капота, выдвижные ручки дверей и крупные «многоэтажные» фары, а сзади — словно состоящие из крупных пикселей LED-фонари.

© Вячеслав Крылов

«Четвёртый» CS75 Plus стал крупнее: длина увеличилась на шесть сантиметров, ширина — на 4,5 сантиметра, а высота, наоборот, уменьшилась на пять миллиметров. Теперь габаритные размеры модели составляют 4770х1910х1705 мм, что даже крупнее, например, Chery Tiggo 8 Pro Max, который может похвастаться третьим рядом сидений.

У Changan такой опции нет, но зато внутри просторно. И интерьер изменился полностью. Нам был показан автомобиль с чёрно-оранжевым салоном: сиденья обшиты кожей, а вся передняя панель и дверные карты — мягким материалом, напоминающим замшу. Тактильно всё выполнено очень приятно и на хорошем уровне. Появились три экрана, включая пассажирский, две площадки для смартфонов с беспроводными зарядками, а селектор коробки передач переехал на подрулевой рычажок. Но главное, что в салоне не осталось ни единой кнопки!

© Вячеслав Крылов

Всё управление теперь осуществляется только через мультимедийную систему (зеркала, фары, климат-контроль и так далее), а вместо привычных дверных ручек — поднимающиеся рычажки. Механические кнопки остались только для управления стеклоподъёмниками, блокировки центрального замка и настройки сидений. Но всё остальное тотально «оцифровано». За счёт этого интерьер выглядит минималистично, хотя вопросы в удобстве пользования всеми функциями остаются.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

В Китае CS75 Plus предлагается с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 178 лошадиных сил и двухлитровым турбомотором (233 л.с. и 390 Нм) и 8-ступенчатым автоматом Aisin. Как и сейчас, к нам, видимо, будут поставлять машины только с топовой силовой установкой.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

«Сотню» самые мощные кроссоверы набирают за 7,3 секунды. Автомобиль бодро реагирует на нажатие педали газа, коробка быстро реагирует на кикдаун и CS75 Plus действительно ощущается очень динамичным. К сожалению, короткой поездки на полигоне было недостаточно, чтобы полностью оценить управляемости машины, но на первый взгляд кроссовер нового поколения оставляет очень приятное впечатление.

Привод у CS75 Plus бывает только передний. Но если верить слухам, в России может появиться и полноприводная модификация, для которой также вернут традиционные ручки дверей, заменив выдвижные.

© Вячеслав Крылов

В Changan обещают, что на нашем рынке кроссовер нового поколения появится к концу года. Ведь лишь в 2024-м в России вышла модель третьего поколения.

Цены на актуальный CS75 Plus варьируются в диапазоне от 3,6 до 3,95 миллиона рублей, но с учётом скидок можно сэкономить около 800 тысяч рублей. Новое поколение кроссовера Changan может быть дороже. В Китае топ-версия стоит около 140 тысяч юаней (19 тысяч долларов). /m