Глава Bentley объяснил причины отказа от флагманских седанов

Франк-Штефан Валлизер в беседе с Automotive News дал понять, что планы компании не подразумевают выпуск преемника Mulsanne. Топ-менеджер признал: у полноразмерного седана была своя публика, но в современных условиях модель оказалась бы нишевой с ограниченным спросом. Инвестиции в разработку нового седана вряд ли экономически целесообразны, поэтому Bentley сосредоточится на других сегментах.

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Почти пять лет роль флагмана Bentley исполняет более массовый, но менее престижный Flying Spur, недавно перешедший в четвёртое поколение. А будущее британская марка связывает с кроссоверами: Bentayga много лет удерживает лидерство, и вкусы покупателей даже не думают меняться. В перспективе Bentley станет ежегодно выпускать по одной электрифицированной новинке.

О полном отказе от ДВС речи уже не идёт: компания решила не торопиться с переходом на электротягу, заменив охлаждение покупателей. Тем не менее первый электромобиль Bentley дебютирует во второй половине 2026 года, это снова будет кроссовер. Несмотря на пошлины Трампа и замедление экономики Китая первый квартал 2025 года британская марка провела уверенно.

По слухам, для некоторых рынков выпустят «заряженную» Bentley Bentayga, которая получит негибридный V8 мощностью 600 лошадиных сил. Новинка заменит в гамме версию Speed, которую сняли с производства из-за отставки 6,0-литрового W12.