В Британии вводят ограничения для владельцев китайских автомобилей

В Великобритании приняли меры в отношении владельцев электромобилей из КНР. По информации издания The Telegraph, министерство обороны страны выразило обеспокоенность по поводу возможного шпионажа со стороны Пекина.

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Хотя речь не идёт о полном запрете на использование китайских автомобилей, сотрудникам организаций, связанных с разведкой и оборонной промышленностью, необходимо соблюдать определённые условия. В частности, запрещается парковать электромобили вблизи стратегических объектов.

В свою очередь работникам министерств и ведомств отныне запрещено подключать свои мобильные устройства к машинам китайского производства даже для подзарядки. Это касается как беспроводных, так и проводных протоколов.

Кроме того, сотрудники должны парковать свои автомобили на расстоянии не менее 3 км от некоторых зданий и строений. Эти меры предосторожности были введены компаниями BAE Systems, Rolls-Royce, Raytheon, Lockheed Martin и Thales.

Один из топ-менеджеров британской оборонной компании в беседе с изданием подтвердил введение ограничений для сотрудников, покупающих китайские электромобили. Это связано с тем, что в Англии опасаются, что Пекин может использовать эти машины для шпионажа.

В течение трёх месяцев в Соединённое Королевство было поставлено свыше 54 000 автомобилей из Китая. Лидером по поставкам стал бренд MG, на втором месте - BYD.

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