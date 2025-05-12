В России начнут выпускать пикап на шасси Hummer

В Казани на выставке, посвящённой Дню Победы, состоялся локальный дебют Dongfeng Mengshi MS600. Пикап показала фирма Blazar, известная по проектам бронеавтомобилей. «Мотору» удалось узнать: «шестисотый» начнут выпускать в России, в Набережных Челнах. Сначала модель пропишется в исходном виде, затем в модернизированном: от оборонного завода «Ремдизель».

© Motor.ru

В Китае Mengshi MS600 дебютировал два года назад. Концерн Dongfeng взял за основу лицензионный Hummer H1 (HMMWV), но в «шестисотом» от американского вездехода осталась только архитектура шасси с независимой пружинной подвеской на двойных поперечных рычагах. Все элементы трансмиссии спрятаны за лонжеронами рамы, а дорожный просвет — 340 миллиметров!

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

В Казани засветилась чисто китайская машина: её только что растаможили и готовят к изучению. Но даже в КНР вариантов по технике нет: в любом случае под капотом 6,7-литровый дизель Cummins (314 л.с., 1050 Нм) с 6-ступенчатым автоматом, постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Самой ходовой считают версию с двухрядной кабиной, хотя есть и обычные шасси.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Сначала в России начнут продавать китайские Dongfeng Mengshi MS600, причём первые «товарные» вездеходы могут появиться у компании Blazar осенью. Процесс получения сертификата ОТТС запущен, но о сроках говорить не берутся. Однако патент аналогичного грузовичка с дизайном от камазовского «Ремдизеля» намекает, что за проект локализации взялись серьёзно.

Экспансию грузовичка будут сдерживать два фактора. Во-первых, MS600 — полноценный грузовик со снаряжённой массой почти четыре тонны. Во-вторых, автомобиль дорогой: в Китае исходник с четырёхдверной кабиной стоит 689 тысяч юаней (95 тысяч долларов)! Компания Blazar намерена выпустить и бронированную версию, ведь опыт создания таких машин большой.