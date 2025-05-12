В GM ответили на слухи о появлении спорткара Cadillac на базе Corvette

В начале тысячелетия Cadillac производил родстер Cadillac XLR на платформе Corvette, однако возрождать эту модель автопроизводитель не намерен. В разговоре с CNBC президент General Motors Марк Ройсс заявил, что «новый XLR не соответствует стратегии бренда Cadillac», так как он не был бы достаточно уникальным — он во многом бы повторял соплатформенный Corvette, чем создавал ненужную конкуренцию.

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В свое время XLR создавался как ответ моделям европейских премиальных марок. Он комплектовался мотором V8 Northstar объемом 4,6 литра, развивающим 324 лошадиные силы, а «заряженному» XLR-V полагался компрессорный 4,4-литровый двигатель на 449 сил. У родстера был оригинальный дизайн экстерьера и интерьера, а также индивидуальные настройки шасси.

© autowp.ru, Cadillac

Новый же XLR, как считают в General Motors, получился бы вторичным продуктом без индивидуальности, что не вписывается в продуктовую концепцию развития бренда. В пример приводится Cadillac Escalade, который хоть и делит архитектуру с Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, но остается по-своему уникальным.

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Cadillac сосредоточен на возвращении в сегмент ультра-люкс с Celestiq, поставки которого должны были начаться еще в 2023 году, но этого до сих пор так и не произошло. На днях стало известно, что в 2025 году планируется выпустить 25 экземпляров Celestiq, однако пока даже эта квота не распродана.

На вопрос Motor1.com о количестве заказов на новинку в компании ответили, что забронированы «почти все» слоты, однако для новой малотиражной модели спрос практически нулевой. Стартовая цена Celestiq, напомним, составляет 340 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня).