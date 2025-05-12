BYD, Zeekr и Deepal нацелились на Южную Корею

Китайские производители электромобилей ищут новые рынки сбыта на фоне жесткой конкуренции внутри страны. Внимание BYD, Zeekr и Deepal (суббренд Changan) направлено на Южную Корею: в стране уже началось формирование сети продаж. К примеру, BYD намерен к концу 2025 года нарастить количество шоу-румов до 30 и поставить соседям десять тысяч машин.

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В настоящий момент BYD поставляет на экспорт менее десяти процентов выпущенных машин, но автогигант готовится к экспансии и инвестирует в гигантские корабли. В Южной Корее концерн Hyundai (вместе с Kia) занимает 75% рынка, так что приход китайцев ударит по главному автопроизводителю страны.

Любопытно, что продажи электромобилей в Южной Корее снизились на 3,9% в 2024 году, однако спрос на Tesla взлетел в 6,5 раза. Первоначальная цель BYD, Zeekr и Deepal — победить американского производителя «батарейных» машин. Выбор Южной Кореи в качестве приоритетного экспортного рынка объясняется и географической близостью, и жёсткими пошлинами со стороны Евросоюза и США.

Приход BYD заставит поволноваться корейских автопроизводителей, ведь в Японии от момента начала поставок до победы над Toyota в сегменте электромобилей прошло всего 2,5 года. Внутренний рынок Китая перегрет «ценовыми войнами», и автогиганты ищут более выгодные точки развития бизнеса.