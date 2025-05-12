АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada после 12 выходных дней

Заводы АвтоВАЗа и компании-партнёры возобновили производственную деятельность после почти двухнедельного простоя.

© Российская Газета

Продолжительные выходные связаны с большим количеством праздничных дней в мае в этом году и с переносом части единого корпоративного отпуска на текущий месяц.

До "каникул" на АвтоВАЗе рассказали, что с 1 по 11 мая на предприятиях, входящих в группу, будут производится ремонтные и модернизационные работы - всего около девяти тысяч мероприятий на сумму более 200 млн рублей.

Как сэкономить на ТО

В частности, планировали продолжить подготовку к производству Lada Niva с новым мотором 1.8 и кроссовера на базе Lada Vesta.