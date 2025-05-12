Автомобили каких стран составляют основу российского таксопарка

В ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) рассказали, автомобили брендов каких стран составляют основу российского таксопарка. По-прежнему подавляющее большинство работников этой сферы управляют автомобилями европейских брендов.

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"Больше всего в парках машин европейского производства: на четыре авто европейской сборки приходится две машины китайского производства и полтора автомобиля отечественной сборки", - приводит слова исследования НСТ агентство РИА Новости.

В Национальном совете такси отметили, что китайские авто популярны у владельцев таксопарков. Почти у четверти (23%) опрошенных компаний половину парка составляют "китайцы". Продукцией российского автопрома пользуется 32% опрошенных фирм.

Причиной популярности авто европейских брендов является хорошая экономика: соотношение доходов и затрат на обслуживание транспортных средств. Сейчас в такси ездят машины, закупленные 3-5 лет назад, но владельцы таксопарков ищут способы закупки новых "европейцев".

Исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская отметила, что готовящийся законопроект о локализации такси не будет удовлетворять потребностям таксопарков в новых авто. Согласно законопроекту, принятие которого запланировано на октябрь 2025 года, в такси могут работать только автомобили, которым присвоено 3200 баллов локализации и более, а также авто, произведенные в рамках СПИК с 2022 по 2025 годы.

Ранее "РГ" писала, что готовящийся закон может привести к дефициту водителей и к монополизации рынка с соответствующим ухудшением уровня сервиса.