Индия завалит Великобританию дешевыми легковушками

На минувшей неделе стороны подписали документ, который взаимно и радикально сокращает ввозные пошлины.

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Потенциально, в Индии станут дешевле премиальные автомобили и мотоциклы; в Великобританию хлынут бюджетные легковушки с берегов Индийского океана. Выгоду от соглашения извлекут местные автопроизводители, а в Англии вовсе может поменяться структура авторынка.

Индия снизит тарифы на элитные автомобили в десять раз со 100% до 10%, поэтому продукция Jaguar Land Rover, Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce может подешеветь. Однако остаётся открытым вопрос, что такое «автомобиль высокого класса», и какие именно модели попадают под критерий. В любом случае продавцы предметов роскоши вряд ли бросятся резко снижать цены.

Индийские автопроизводители полагают, что отмена пошлин на импорт в Великобританию позволит конкурировать в Соединённом Королевстве с европейскими и китайскими автомобилями. Затраты окажутся минимальны, ведь даже расположение руля менять не придётся. С оптимизмом на соглашение смотрят в Mahindra, Maruti Suzuki и Toyota: у этих марок есть избыточные сборочные мощности в Индии.

Вероятно, британские чиновники попробуют дать «зелёный свет» индийским бюджетным моделям, ведь на высшем уровне есть беспокойство экспансией китайских машин. Минобороны Великобритании полагает, что Пекин может использовать электрокары для шпионажа. Минувшая неделя стала в целом успешной для автопрома Соединённого Королевства, ведь выгодное соглашение заключили не только с Индией, но и с США.