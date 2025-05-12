Словаки создали летающий автомобиль AirCar

AirCar представляет двухместную машину с крыльями, которые убираются. В дорожном режиме авто имеет длину 5,8 метра, ширину 2 метра и высоту 1,8 метра. Ее масса составляет всего 800 кг. Максимальная скорость – 200 км/ч.

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По нажатию одной кнопки выдвигаются крылья с размахом 8,2 метров. Для взлета необходима взлетно-посадочная полоса. Управление осуществляется с помощью рулевого колеса, которое также выполняет функции штурвала.

В воздухе AirCar способен развивать скорость до 250 км/ч и подниматься на высоту до трех километров. Запас хода – до тысячи километров, машина имеет три топливных бака объемом 160 литров. Покупателям предложат бензиновый мотор на выбор с мощностями 280, 320 и 340 л.с.

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