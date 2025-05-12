Бензиновый Haval Raptor готов к старту продаж

Бренд Haval продолжает подогревать интерес к «традиционной» версии модели Raptor. От уже продающегося гибрида такой SUV отличился дизайном экстерьера и интерьера.

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На сертификационных снимках чисто бензиновый кроссовер Haval Raptor (на китайском название модели звучит как Menglong) с новым обликом засветился еще в мае 2024-го. Однако сам бренд опубликовал первые фирменные фото такой версии лишь на прошлой неделе. Так вот теперь появились свежие кадры, включая изображения интерьера. Напомним, прежде Raptor был доступен исключительно в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида с установкой Hi4. «Традиционный» же вариант отличился от бензоэлектрического не только снаружи.

Чисто бензиновый Haval Raptor сохранил переднюю панель гибрида, оставили и отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Но вот руль – новый, двухспицевый вместо трехспицевого. Кроме того, модель только с ДВС лишилась необычного селектора коробки: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, а за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

Что же касается дизайна экстерьера, то «традиционный» Raptor имеет оригинальную радиаторную решетку с вертикальными «прутьями» вместо горизонтальных плашек у гибрида. Кроссовер также получил прямоугольные фары (у Haval Raptor Hi4 они круглые), а задние фонари сделали в виде единых блоков, тогда как у гибридной версии они состоят из двух секций. На пластиковых расширителях колесных арок красуются «заклепки». Как и у гибрида, на распашной багажной двери бензинового Haval Raptor может быть запаска или кофр. Длина и колесная база не изменились – 4680 (4800 с запаской) и 2738 мм соответственно.

Официально объявлено, что «традиционный» кроссовер предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 (238 л.с.), девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и полным приводом. Силовая установка гибрида включает турбомотор 1.5 (167 л.с.) и пару электродвигателей. Суммарная отдача Haval Raptor Hi4 – 378 или 383 л.с. Гибриду положена батарея емкостью 19,09 или 27,54 кВт*ч.

В продажу бензиновый Haval Raptor поступит в ближайшее время, цены еще не озвучены. Гибрид сегодня стоит от 165 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн рублей по актуальному курсу. Не исключено, что впоследствии кроссовер только с ДВС отправят на экспорт.