Mazda представила новый бренд MZD для России: что будут под ним выпускать
Компания Mazda представила линейку премиальных масел под брендом MZD, который появился чуть более года назад.
"В конце 2023 года мы приняли решение запустить производство собственной линейки масел и запчастей, чтобы обеспечивать нашим клиентам тот высокий уровень обслуживания, к которому они привыкли. Так появился бренд MZD", - сообщил генеральный директор ООО "Мазда Мотор Рус" Андрей Глазков.
Линейка пополнилась премиальной линейкой масел MZD, говорится в сообщении ООО "Мазда Мотор Рус". Продукция бренда будет представлена с 12 по 15 мая в рамках 29-ой международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025.
Известно, что масла MZD выпускается на заводе "Топ Лубрикантс" (бывший завод Total) с использованием импортных базовых масел и премиальных пакетов присадок.
"Свойства масел MZD аналогичны зарекомендовавшим себя оригинальным маслам Mazda Supra-X и Ultra и подходят для использования в автомобилях с современными двигателями SkyActiv", - говорится в заявлении ООО "Мазда Мотор Рус".