Mazda представила новый бренд MZD для России

Компания Mazda представила линейку премиальных масел под брендом MZD, который появился чуть более года назад.

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"В конце 2023 года мы приняли решение запустить производство собственной линейки масел и запчастей, чтобы обеспечивать нашим клиентам тот высокий уровень обслуживания, к которому они привыкли. Так появился бренд MZD", - сообщил генеральный директор ООО "Мазда Мотор Рус" Андрей Глазков.

Линейка пополнилась премиальной линейкой масел MZD, говорится в сообщении ООО "Мазда Мотор Рус". Продукция бренда будет представлена с 12 по 15 мая в рамках 29-ой международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025.

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Известно, что масла MZD выпускается на заводе "Топ Лубрикантс" (бывший завод Total) с использованием импортных базовых масел и премиальных пакетов присадок.