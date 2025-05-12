Mazda продолжает работать на российском рынке

Mazda выводит на рынок РФ линейку масел MZD.

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«Мы приняли решение запустить производство собственной линейки масел и запчастей, чтобы обеспечивать нашим клиентам тот высокий уровень обслуживания, к которому они привыкли. Так появился бренд MZD», — рассказал генеральный директор ООО «Мазда Мотор Рус» Андрей Глазков.

Под брендом MZD ООО «Мазда Мотор Рус» организовала производство и поставку запасных частей и расходных материалов. Все они, как общает российский офис японской марки, «в полной мере соответствующих качеству и характеристикам оригинальной продукции».

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Между тем, вернувшийся SsangYong похвастался большим складом запчастей. Так, центральный склад марки KGM (бывший SsangYong) продолжает расширяться.