АвтоВАЗ не подтвердил перенос производства Lada Granta

Инсайдерский телеграм-канал KhaDm сообщил о том, что выпуск седанов Granta якобы перенесут на линию к семейству Niva для того, чтобы освободить мощности для сборки новой Lada Iskra. В разговоре с «Мотором» представитель АвтоВАЗа не подтвердил эту информацию: он заявил, что «в текущем состоянии рынка речи о каких-либо переносах не идет».

© Motor.ru

Lada Granta в настоящее время выпускается в нескольких версиях — седан, лифтбек и кросс-универсал. Стоит модель по состоянию на начало мая от 749,9 тысячи рублей — это не только самый доступный новый автомобиль на рынке, но и самый популярный. В апреле «Гранта» разошлась в количестве 13 тысяч экземпляров.

Новое семейство Iskra уже встало на конвейер — массовое производство началось 19 апреля, а продажи стартуют 20 июля. По предварительным данным, в 2025 году АвтоВАЗ выпустит только 20 тысяч седанов и универсалов. Это значит, что в первый год продаж будущий бестселлер окажется редкостью, ведь Granta и Vesta ежеквартально продаются куда большими тиражами.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

По предварительным данным, в «базе» Lada Iskra будет стоить 1,2 миллиона рублей — то есть дороже Granta, но чуть дешевле Vesta начального уровня. Однако самых простых машин с восьмиклапанным двигателем и отечественной пятиступенчатой «механикой» планируют выпускать совсем мало, ставка же будет сделана на 16-клапанные варианты с китайскими трансмиссиями.