В РФ у Lixiang появился первый официальный дилер

Автомобильная группа "Авилон" объявила о начале сотрудничества с китайским брендом Lixiang (Li Auto), став первым официальным дилером марки в России. Этот статус обеспечивает прямые поставки автомобилей и оригинальных запчастей через официального импортёра Sinomach Auto, а также полный спектр сервисных услуг и заводскую гарантию.

© Российская Газета

Продажи первых моделей - гибридных кроссоверов Li6, Li7 и Li9 - стартуют уже в конце мая 2025 года. Автомобили будут представлены в московских автосалонах группы "Авилон".

Каждый автомобиль, ввезённый официально, будет обеспечен гарантией на 3 года или 100 000 км пробега, а также расширенной гарантией на тяговую батарею - 8 лет или 160 000 км. Это принципиально отличает официальный канал от прежней схемы параллельного импорта, при которой российские владельцы Lixiang были ограничены в сервисном обслуживании и доступе к запчастям.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

С началом официальных поставок российские клиенты получат не только полноценную техническую поддержку, но и доступ к регулярным обновлениям программного обеспечения и комплексному постпродажному обслуживанию - в соответствии с международными стандартами бренда.