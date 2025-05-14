Что будет с продажами автомобилей в мае

По мнению генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, в мае показатели реализации новых легковых автомобилей будут лучше мартовских значений, однако хуже апрельских. По его подсчетам, продажи составят от 85 до 90 тысяч машин.

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Эксперт в беседе с агентством "Автостат" отмечает, что негативные факторы, которые были в прошлом месяце, такие как высокая ключевая ставка, депозиты и курс валют, сохранятся. Однако к ним могут добавиться снижение объемов скидок и поддержки от производителей, поскольку по многим маркам наблюдается сокращение товарных запасов и рост реализаций автомобилей текущего года производства.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский в свою очередь полагает, что из-за большого количества выходных дней в мае активность клиентов будет низкой, поэтому не стоит ожидать больших показателей по продажам.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий прогнозирует, что в мае рынок будет находиться под влиянием тех же основных факторов: значительных запасов у дистрибьюторов и отложенного спроса, сформировавшегося в феврале и марте. Однако количество праздничных дней не позволит рынку достичь результатов апреля. По его мнению, рынок достигнет уровня 85-90 тысяч новых легковых автомобилей.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает, что из-за большого количества нерабочих дней в текущем месяце объём реализаций сократится по сравнению с апрелем более чем на 20%, до уровня 75-80 тысяч штук.

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