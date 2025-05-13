Lynk & Co 09 идет в Россию под новой маркой

Компания Geely наряду с брендом Knewstar зарегистрировала ещё несколько, в том числе Nordcross. Как и предполагалось, под ним в РФ будет продаваться Lynk & Co 09, но с названием Nordcross 001.

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Информацию о скором старте продаж новинки озвучил дилерский холдинг "Борисхоф": "Уже в конце мая стартуют официальные продажи кроссовера Lynk & Co 09 на базе Volvo XC90. В России автомобиль будет выпускаться под маркой Nordcross 001".

Lynk & Co 09 - большой кроссовер длиной 5042 мм и колёсной базой 2984 мм. Он оснащён системой типа mild hybrid, в которой двухлитровому ДВС на старте помогает 48-вольтный стартер-генератор. Суммарная отдача гибрида - 254 л.с. и 350 Нм.

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В Китае кроссовер можно купить с салоном на 5 и 7 мест по цене от 259 тысяч юаней (2,9 млн рублей). Дилер заявил для РФ трёхрядную версию. Цены Nordcross 001 не раскрываются.

И Knewstar, и Nordcross созданы под крылом Geely, но ранее "РГ" сообщала, что производственный центр, где выпускаются кроссоверы, формально не имеет никаких связей с материнским холдингом.