Почему новый закон о такси не подходит Дальнему Востоку

Новый закон о локализации такси грозит обрушением рынка перевозок на Дальнем Востоке – здесь подавляющее большинство таксистов работает на иномарках. В то время как в центральной России доля отечественных авто в такси достигает 40 %, в Приморье на российские машины приходится лишь 3 автомобиля из 1000.

«Если смотреть по нашим партнерам, то в центральной части страны в среднем от 20 % до 40 % всех автомобилей, на которых выполняются заказы, отечественные. На Урале и в Сибири – около 30 %. В восточной части страны доля отечественного автопрома значительно меньше и в среднем не превышает 5 %. Например, в Приморском крае – всего 0,3 %, в основном используются японские марки. Такая структура авторынка складывалась больше 30 лет», – сообщил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

Он отметил, что таксопарковая модель рынка существует только в Москве и Санкт-Петербурге. Даже в таком мегаполисе, как Екатеринбург, на долю таксопарков приходится менее 30 % рынка. В менее крупных населенных пунктах, а таких большинство в стране, от 95 % до 100 % заказов выполняют частные водители на личных автомобилях.

«Это не такси! У этих частников, как правило, один автомобиль в домохозяйстве, который используется и для личных поездок, и для подработки по заказам на поездки. Они готовы платить налог на профессиональный доход как самозанятые, но по формальным и финансовым причинам не способны выполнить норму о локализации такси», – пояснил Стенников.

Эксперт подчеркнул, что для любого перевозчика такси автомобиль – это средство производства. И хоть со стратегической точки зрения идея локализации оправдана, но баланс интересов автопроизводителей и участников отрасли такси не соблюден. По его мнению, ограничения могут привести к деградации отрасли и росту цен на поездки. При этом, добавил Павел Стенников, в стране остается неурегулированной деятельность частных водителей, выполняющих заказы через приложения на личных автомобилях, которых закон о такси № 580 не охватил.

«Очевидно, что норма о локализации средств производства не может распространяться на эту категорию. Считаем, что дальнейшее обсуждение законопроекта о локализации такси должно идти с учетом понимания реальной структуры рынка, особенно в регионах России, и финансовых возможностей разных категорий перевозчиков», – заключил эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал, что авторынок Дальнего Востока демонстрирует устойчивое лидерство японских марок при стремительном росте популярности китайских автомобилей. По состоянию на февраль 2025 года, почти половину всего автопарка региона (46,7 %) составляют автомобили Toyota. Что касается отечественных авто, то перевозчики акцентируют внимание на их высокой стоимости обслуживания, низкой износостойкости и ограниченной пригодности для интенсивной эксплуатации в такси. Если требования локализации вступят в силу, то машин станет меньше, а поездки – дороже.