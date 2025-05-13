В России по параимпорту возобновили продажи Kia KX1

В России возобновились продажи Kia KX1 - субкомпактного "паркетника" из КНР, построенного на базе Kia Rio. Цены на новинку под заказ начинаются от 1,43 млн рублей, пишет сайт "Автоновости дня". Из наличия автомобили дороже - 2,2 - 2,3 млн рублей.

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KX1 имеет колёсную базу на 20 мм короче, чем у Rio - 2580 мм. По длине автомобиль тоже уступает: 4140 против 4240 мм у кросс-хэтч Rio X).

Под капотом китайского кроссовера - 100-сильный атмосферник объёмом 1,4 литра, работающий в паре с вариатором.

Стоит ли обратить внимание на импортный авто, если в России выпускается проверенный Kia Rio X под именем Solaris KRX?

Плюсов у отечественного авто несколько: местная сборка, официальный сервис, под капотом - проверенный сотнями тысяч километров в такси двигатель 1.6 MPI, а также есть версии с полноценным гидроавтоматом. Цены - от 2 181 000 до 2 586 000 рублей.