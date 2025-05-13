Первый электромобиль Ferrari поднимет продажи марки в Китае

На фоне снижения спроса на люксовые автомобили в Китае, Ferrari делает ставку на электрификацию. Возможно, именно первый электромобиль марки, пока условно именуемый Elettrica, станет ключом к новой эпохе роста производителя из Маранелло. Но китайским поклонникам придётся подождать: поставки новинки начнутся не раньше октября 2026 года.

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Ferrari Elettrica: билет в «зелёный» Китай

Китай — это не просто крупнейший авторынок планеты, но и мировой лидер по числу проданных электромобилей, а интерес к высокопроизводительным EV в стране только растёт. Именно в такую нишу идеально вписывается Ferrari Elettrica. Более того, для бренда, привыкшего к фискальным ударам за свои ДВС-модели, у «зелёной» новинки есть ещё один весомый плюс: налоги на неё в Китае будут в разы ниже.

Если для традиционных Ferrari с бензиновыми моторами налоговая нагрузка может доходить до 400% от цены авто, то Elettrica, по прогнозам, обложат «всего лишь» 30% от розничной стоимости. Это открывает совершенно новое ценовое позиционирование для Ferrari в Китае.

Падение продаж: тревожный звонок из Азии

По данным Bloomberg, поставки Ferrari в Китай, Гонконг и Тайвань в первом квартале 2025 года сократились на 25% — это худший результат почти за четыре года. Причина — замедление экономики, из-за которого продажи машин дороже 500 000 юаней (около 6 млн рублей по текущему курсу) просели на 20%. В 2024 году в этом сегменте было реализовано лишь 677 000 автомобилей.

Elettrica: стильный ответ времени

Официальный дебют Ferrari Elettrica намечен на весну 2026 года, но уже этой осенью бренд раскроет детали электрической силовой установки. Судя по имеющимся данным, нас ждёт кроссовер-хэтчбек в духе Purosangue, но чуть более компактный.

Проект полностью создаётся в Италии: аккумуляторы, инверторы и электромоторы разрабатываются и производятся на родине Ferrari, что подчёркивает важность модели для будущего бренда.

Фальшивая «механика» и синтетический рёв V12?

Как утверждают патенты, Ferrari планирует подарить Elettrica виртуальные передачи и «механическую» имитацию поведения ДВС — как это уже сделала Hyundai с Ioniq 5 N. Электромоторы будут симулировать переменное распределение крутящего момента, создавая эффект работы классической трансмиссии.

Эти «передачи» можно будет переключать вручную подрулевыми лепестками или оставить в автоматическом режиме — на основе анализа педалей газа и тормоза. Кроме того, ожидается и имитация фирменного звука двигателя, чтобы сохранить эмоциональную составляющую даже в мире электромобилей.

Заряд на будущее

Ferrari Elettrica — не просто дань моде или попытка снизить выбросы CO₂. Это стратегический шаг на ключевом рынке, где без электрификации больше не выжить. Учитывая привлекательную налоговую политику и растущий интерес к быстрым EV, именно Elettrica может перезапустить продажи Ferrari в Китае и открыть новую эпоху для самой марки.