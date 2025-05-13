До конца года в РФ появятся четыре модели марки Tenet

Генеральный директор «АГР Холдинг» Алексей Калицев рассказал «Коммерсанту» подробности о запуске российского бренда Tenet, моделях и обозначил сроки начала производства. Уже в середине лета на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнется крупноузловая сборка товарных машин, затем предприятие перейдет на выпуск по полному циклу (CKD). Всего в 2025 году планируется поэтапно запустить четыре модели.

© Motor.ru

По словам Калицева, технологическим партнером АГР, нынешнего владельца бывшего калужского завода Volkswagen, выступает китайская государственная компания Defetoo с уставным капиталом более 1 миллиарда юаней.

«У Defetoo мощная бизнес-экосистема: в общей сложности десять подразделений, отвечающих за исследования и разработки, производство, маркетинговые исследования и аналитическую поддержку бизнеса», — добавил он.

Соглашение, которое АГР подписала с Defetoo в феврале этого года, предполагает технологическое партнерство — производство машин на модульной платформе, «которая будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой». Кроме того, договоренности предусматривают создание единого центра НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и развитие кластера локальных поставщиков.

Гендиректор АГР уточнил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве — инвестиционный план рассчитан на 20 лет.

До конца 2025 года на конвейер бывшей площадки Volkswagen встанут четыре модели, произойдет это поэтапно. По неофициальным данным, первым в продажу поступит кроссовер 32T, он же китайский Chery Tiggo 7L с иным шильдиком. По данным инсайдеров, за ним последует 3XT на базе Tiggo 4, а третьей моделью окажется 31T — возможно, под этим индексом скрывается Tiggo 8 Pro Max. О четвертой модели пока ничего не известно. Сама АГР информацию о модельном ряде марки не раскрывает, но обещает сделать это в обозримом будущем.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Напомним, мощности экс-завода Volkswagen, перезапущенного в 2024 году, рассчитаны на производство 225 тысяч автомобилей в год.