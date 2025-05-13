Названы пять минусов кроссовера Mercedes-Benz GLK с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mercedes-Benz GLK. В основном у специалиста возникли претензии к салону.

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«Второй ряд не блещет простором. Багажник по нашим замерам вмещает только 272 литра. Результат, мягко говоря, невыда­ющийся», — сказал эксперт.

По словам Виноградова, двухзонный климат-контроль удобен, но приходится долго ждать, пока он прогреет салон. Из теплых опций – лишь обогрев передних сидений.

Перед покупкой Mercedes-Benz GLK следует обязательно проверить ксеноновые фары – у дорестайлинговых GLK иногда плавился отражатель.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.