Как Toyota Camry стал культовым седаном

Вряд ли кто-то будет спорить, что Toyota Camry - один из самых известных автомобилей, некогда присутствовавший на российском рынке. На протяжении десятилетий он совершенствовался и получил статус едва ли не культовой модели. Что позволило ему стать таковым, разобрался портал Topspeed.

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Одна из главных причин - хорошее оснащение за вменяемые деньги. Рядом идут качество сборки и элементов, надёжность, что подтверждается многочисленными потребительскими рейтингами и различных агентств.

Всё это сформировало многочисленную армию поклонников. Говоря языком маркетологов, выработало лояльность к модели: владелец Camry в большинстве случаев следующим автомобилем выберет тоже "Камри" и будет рекомендовать седан друзьям-знакомым.

"Camry - автомобиль, с которым легко жить каждый день", - приводит слова оригинальной статьи сайт Quto.ru. Самой сильной стороной "Камри" является фокус на самом нужном: надёжности, оптимальном комфорте, практичности, топливной экономичности. Также к сильным сторонам модели относят приёмистый двигатель (правда, не уточняют, о каком идёт речь) и эргономику салона.

Ранее "РГ" писала, что ещё один из столпов любви россиян к Toyota Camry - высокая ликвидность.