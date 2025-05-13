Чем грозит попадание тополиной смолы на кузов автомобиля

С началом весеннего цветения тополя смола, выделяющаяся из его почек, может нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию автомобиля, предупредил директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов.

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В беседе с "Газетой.Ru" эксперт рассказал, что, когда смола высыхает, она образует плотную пленку, которую трудно удалить с поверхности машины. Кислоты, содержащиеся в ней, размягчают лак, а ее красящие компоненты способны изменять его цвет. Этот процесс занимает всего несколько часов, после чего на поверхности остаются заметные пятна, которые крайне сложно вывести.

Кроме того, следует учитывать, что лиственные породы деревьев выделяют сахаристый сок, который обладает адсорбирующими свойствами и способствует накоплению пыли на кузове. При попытке механического удаления таких загрязнений неизбежно образуются глубокие царапины, которые могут быть устранены только посредством профессиональной полировки.

По словам эксперта, наибольшую опасность для лакокрасочного покрытия представляют породы деревьев, выделяющие вязкие смолистые вещества. Это обусловлено их способностью образовывать устойчивые химические соединения с компонентами лакокрасочного покрытия, что приводит к необратимым изменениям его структуры и внешнего вида.

Чтобы защитить кузов от воздействия смолы, Константинов настоятельно рекомендует регулярно наносить на него специальные составы: полироли и восковые покрытия. Они создают барьер против кислотного воздействия и облегчают удаление загрязнений. Важно регулярно обновлять защитный слой, чтобы обеспечить его эффективную работу и продлить срок службы ЛКП, резюмировал он.

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