Названы шесть самых интересных кроссоверов на вторичном рынке

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил интересные для покупки кроссоверы до 2 млн рублей весной 2025 года. Первая модель - Ford Kuga II.

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«Атмосферный мотор 2.5 не сочетается с полным приводом. А турбодвигатель 1.5 (150 л. с.) наделен сложным характером. Выдерживает 200 тыс. километров. Ресурс гидроавтомата - 300 тыс. километров», - сказал Зиновьев.

Вторая модель - Haval H9. Бензиновый двигатель 2.0 (218 л. с.) – чугунный блок, турбонаддув, непосредственный впрыск. Ресурс 250 тысяч км. Дизель 2.0 (190 л. с.) страдает всеми дизельными недугами, плюс частые перегревы и пробои прокладки ГБЦ. Восьмиступенчатый «автомат» ZF 8HP70 надежен.

Еще один кроссовер - Hyundai Santa Fe III У чугунного дизеля 2.2 (200 л. с.) огромный ресурс, но следствия износа проявляются уже после 100 тысяч км. Шестиступенчатые «автоматы» служат 250 тыс. километров.

Jeep Compass II официально продавали с 2018 года. У мотора 2.4 (180 л. с.) не замечено серьезных болячек, лишь по мере роста пробега растет угар масла. Девятиступенчатый «автомат» долговечен.

При 2 млн рублей рассчитывать можно на второе поколение Mazda CX‑5. Бензиновые моторы – атмосферные: 2.0 (150 л. с.), 2.5 (192 л. с.). Надежны, но их ремонт дорог. Шестиступенчатый «автомат» служит 250 тыс. километров.

У еще одного кроссовера, который выделил эксперт, Volkswagen Tiguan, бензиновый турбомотор 2.0 (180 л. с.) со скверной репутацией. Он выдерживает 250 тыс. километров. Шестиступенчатый «автомат» служит 250 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.