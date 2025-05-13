Дилер раскрыл цены официальных Lixiang для России

Продажи Lixiang через официальных дилеров, которых утверждено более 30-ти, начнутся в конце мая. Один из "продавцов" поделился с "Китайскими автомобилями", сколько будут стоить "белые" кроссоверы Li Auto.

© Российская Газета

Официально в РФ будут продавать только параллельные гибриды Lixiang, их цены:

• Li Auto L6 - 5,6 - 6,2 млн рублей,

• Li Auto L7 - 6,4 - 7.4 млн рублей,

• Li Auto L9 - 8,6 - 8,7 млн рублей.

Ожидаемо цены на Lixiang из официальных поставок выше, чем на те, которые ввозят по схеме по параллельному импорту. Например, Li Auto L9 2025 года выпуска можно купить начиная от 6,95 млн рублей. Однако на классифайдах самый дорогой вариант модели стоит 10,2 млн рублей.

Представитель дилерского сообщества сообщил, что в будущем из-за "аппетитов российского бизнеса" стоимость официальных авто может вырасти.

Источник сообщил, что сейчас первые официальные "Лисяны" находятся в Беларуси - примерно 3 тысячи единиц. Пока это модели, поставленные по параимпорту, но они с гарантией и другими преимуществами "белых" авто.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Беларусь и в дальнейшем будет использоваться в качестве хаба для поставок Li Auto в РФ. Российские ОТТС на модели Li Auto планируется получить до 1 октября 2025 года, соответственно, продажи Lixiang без привлечения каналов параллельного импорта начнутся к осени.