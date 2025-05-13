В Казахстане стартовало производство кроссовера Jetour X70 Plus

На заводе Allur, расположенном в Костанайской области, началась мелкоузловая сборка кроссоверов Jetour X70 Plus. Этот процесс включает в себя сварку и окраску кузовов, а производственная линия способна выпускать до 15 тысяч автомобилей ежегодно.

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Кроссовер Jetour X70 Plus имеет размеры 4724 х 1900 х 1720 мм и оснащается 1,6-литровым двигателем, который развивает мощность 190 л. с.

Двигатель работает в комбинации с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Этот среднеразмерный SUV ориентирован на семейное использование и предлагает просторный интерьер, вмещающий до семи пассажиров.

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В Казахстане стоимость Jetour X70 Plus варьируются от 13,09 до 14,09 млн тенге, что соответствует 2,05–2,25 млн рублей.