Редкую "Волгу" с V8 для нужд КГБ выставили на продажу в Эстонии

На немецкой онлайн-платформе mobile.de было размещено объявление о продаже редкого и уникального экспоната автомобильной истории - советского седана ГАЗ-31013 "Волга", выпущенного в 1992 году.

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Данная модификация, известная как "догонялка", была разработана сотрудниками Горьковского автозавода на базе серийной 3102 специально для нужд КГБ и высокопоставленных государственных служащих. Под капотом "капсулы времени" скрывается V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-505 объемом 5,5 литра и мощностью 195 лошадиных сил, который был позаимствован у премиального лимузина "Чайка" ГАЗ-14. В паре с ним работает классическая 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Так как автомобиль часто использовался для слежения за сотрудниками посольств и ведомств, в техническом задании было обязательным условием создать седан, который внешне максимально напоминал бы серийную модель. Впрочем, люди с наметанным взглядом могли без труда заметить отличия у спецверсии, так как "Волга" имела антенны спецсвязи "Кавказ", более низкую посадку и две выхлопные трубы сзади.

Настоящим мастерством конспирации было размещение в салоне трёх педалей управления (сцепление и тормоз были сварены в единое целое) и маскировка селектора переключения передач под МКПП.

Представленный в объявлении образец сохранил все отличительные черты, присущие данной модели. Кроме того, в салоне интегрирована система правительственной спецсвязи. Интерьер седана выполнен в светлых тонах, сидения обиты качественным рыжим велюром и выглядят отлично. Кузов, окрашенный в черный цвет, сохранил былой лоск и в изобилии покрыт хромированными декоративными элементами. Однако это и не удивительно - пробег машины составляет 282 километра.

Продавец из Таллина просит за свой раритетный авто весьма внушительную сумму - 49 000 евро (4,5 млн рублей), но при этом уверяет, что при личном общении он готов к торгу.

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