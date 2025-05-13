На продажу выставили 10-летний BMW X1 за 3,3 млн рублей

Анализируя ситуацию на российском авторынке, обозреватели портала Tarantas.news обнаружили любопытное предложение. В центре внимания оказался обновленный кроссовер BMW X1 первого поколения (в кузове E84). Уникальность этого объявления заключается в том, что автомобиль 2014 года выпуска обладает минимальным пробегом и пребывает в отличном состоянии.

© BMW

Данный автомобиль реализуется в Ульяновской области. Кроссовер представлен в версии xDrive20d: он оснащен 2,0-литровым турбодизельным двигателем, развивающим мощность в 184 лошадиные силы и крутящий момент 380 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Тип привода – полный.

Пробег этого BMW X1 составляет всего 641 километр. Согласно информации, предоставленной продавцом, автомобиль не использовался и находился на хранении в гараже. Примечательно, что кроссовер ни разу не был зарегистрирован.

Как сэкономить на ТО

Цена составляет ровно 3,3 миллиона рублей, однако в объявлении указано о возможности торга.