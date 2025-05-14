В РФ возобновили продажи Toyota RAV4 по параимпорту

Несмотря на официальное прекращение прямых поставок автомобилей Toyota на российский рынок, данные модели продолжают оставаться доступными для потребителей через альтернативные каналы импорта. В частности, новые кроссоверы RAV4, некогда одни из наиболее популярных в сегменте SUV, можно приобрести или заказать на различных автомобильных классифайдах по цене от 2 724 000 рублей.

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Как сообщает портал "Автоновости дня", в настоящее время стоимость некоторых китайских автомобилей из официальных поставок в несколько раз выше. Так, цена на Jetta VS7, которая построена на базе Volkswagen, начинается от 3 217 000 рублей. Haval F7 нового поколения стоит от 2 849 000 рублей, а Geely Atlas без учёта скидок обойдётся покупателю в 3 512 990 рублей.

Самые выгодные условия на новые Toyota RAV4 можно найти при заказе автомобиля из-за рубежа. За 2 724 000 рублей можно приобрести переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и вариатором. Автомобиль поставляется из Владивостока компанией, которая специализируется на импорте машин.

Базовое исполнение включает в себя тканевый салон и минимальный набор опций. В Краснодаре стоимость такого автомобиля составляет 2 900 000 рублей, в Москве и Благовещенске - 3 100 000 рублей. В Новосибирске полноприводная версия стоит 3 200 000 рублей, а в Иркутске - 3 280 000 рублей за версию Urban Edition.

Также в продаже есть кроссоверы с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с. и полным приводом. Их стоимость варьируется от 3 990 000 до 5 700 000 рублей в зависимости от региона.

В дополнение к этому, на рынке представлены модификации с 2,5-литровым двигателем мощностью 205 лошадиных сил. Например, в Краснодаре стоимость такой версии составляет 4 100 000 рублей. Также доступен гибридный вариант, включающий 2,5-литровый бензиновый агрегат и два электродвигателя совокупной мощностью 306 лошадиных сил, стартовая цена которого находится на отметке в 3 745 000 рублей.

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