Какая автохимия должна быть в каждом гараже

Градусник томно намекает на долгожданное наступление лета: все уже провели сезонный шиномонтаж, открыли дачи и активно готовятся к вечерним шашлыкам. Красота, одним словом. Кстати, сейчас самое время поменять воздушный фильтр, прибраться в салоне и отмыть машину от зимних «накоплений». А кто это сможет сделать лучше и бережнее, чем сам владелец автомобиля? Только владелец с «прямыми руками» и набором необходимого снаряжения. За списком ко второму пункту — добро пожаловать на Quto.ru

© Quto.ru

Зима — сложное время не только для человека: машина, от постоянных перепадов температур, влажности, как в аквариуме, и вечных дорожных реагентов тоже страдает. Повышенная нагрузка выпадает и кузову, и салону: первый весной всегда дурно выглядит, а второй — ещё и плохо пахнет. Ещё бы, полгода, считай, не проветривали! Впереди выходные, мойка в гаражном кооперативе, спасибо тёплым денькам и даче, будет свободна, так что можно неторопясь, с чувством, с толком и расстановкой навести марафет. Мойка машины на даче — дело ныне незаконное, но в специально отведённых для этих целей местах заняться «околорелаксационными» процедурами по наведению марафета можно и даже нужно. Но сначала — подготовка, которая, как известно, половина успеха. Для качественной и результативной, что немаловажно, деятельности по приведению автомобиля в надлежащее состояние, потребуется пара тряпок, которые, наверняка, найдутся дома, вода, губка, щётка, пылесос и несколько флаконов автомобильной химии. Чтобы собрать арсенал и осилить весь объём предстоящих работ, не отвлекаясь на пробежки до магазина, составим список. Так будет проще и быстрее.

Мойка кузова

Первым делом, конечно, мойка кузова. Само собой, струёй воды под высоким давлением, само собой с шампунем. Долгие годы убеждений, что дешёвое моющее средство для посуды ничуть не хуже профессиональной химии даром не прошли, попробовали, конечно: нет, всё же «кесарю — кесарево», посуде — для посуды, а машине — своё, специализированное. Тем более, когда даже на визуально чистой машине столько грязи, что пена стекает бурым болотом. Гнаться за ценами совершенно необязательно, берём любой автомобильный шампунь и заливаем в тару моечного аппарата. Пену выкручиваем на максимум: надо, чтобы стекла не слишком быстро, постояла и проникла в запёкшуюся грязь. Кто не знает, перед нанесением пены машину обливать водой не надо: «на сухую» состав сработает лучше. Нанесли, колесо попинали, вокруг походили, смываем под давлением и наносим второй слой — теперь можно тереть губкой.

© Adobe Fotostock

Отдельной губкой намываем кузов, отдельной — диски. Для последних, к слову, очень удобно использовать щётку, особенно цилиндрической формы. Лайфхак с ёршиком для унитаза испытан, но результата не дал: во-первых, слишком слабая «несущая часть», гнётся постоянно, не давая промыть стыки на дисках, во-вторых, щетина излишне мягкая, и должного эффекта достичь не позволяет. Так что либо обычная щётка, либо специнструмент, сделанный специально для этих целей, который очень удобно надевается на шуруповёрт и позволяет вычистить диски куда быстрее и качественнее.

Стёкла

Особое внимание — стёклам с внешней стороны. Со временем на них накапливается своеобразный налёт от реагента, который легко «насиженное место» не покинет. Придётся наносить специальный состав для стёкол или долго тереть губкой. А иногда — и в тандеме. Если приглядеться, то в зоне покоя дворников «вырастает» целая ступенька, которую предстоит убрать. Тоже самое — на стоках. Заскрипело стекло? Значит, чистое.

© Adobe Fotostock

Переходим в салон и чистим стёкла изнутри. С этой задачей прекрасно справится любая домашняя «химия» для мойки окон: нанести — чистой ветошью протереть — ужаснуться — ещё раз нанести — ещё раз протереть. Кстати, бабушки-дедушки натирали свежевымытые окна обычной газетой неспроста: бумага впитает всю влагу. Так же можно использовать специальные салфетки для стёкол, которые не оставляют ни ворсинок, ни разводов, но кто же будет это делать, когда в подъезде лежит бесплатная стопка газет?

Ковёр

После стёкол обычно переходят на ковёр. Сначала его, конечно, стоит пропылесосить, поскольку грязи и песка в недрах скопилось немало, однако одной только сухой уборкой, увы, не обойтись. Грязная обувь, снег и кофе, кто без греха, оставляют после себя пятна, которые тряпочкой не сотрёшь. Особенно если им три и более месяцев. Нужен состав, который впитается и вытянет всю грязь из покрытия. Вариантов тут немало.

© Abro

Есть профессиональная пенка, которая потребует несколько нанесений, но с задачей справится и лишней физической силы не потребуется. Можно взять домашнее средство для ковров и почистить им, но время уйдёт больше и усилий придётся приложить немало. Одно из лучших средств — сода. В СССР умели изобретать: копеечная «химия», которая стоит под любой кухонной раковиной на российской кухне, впитает в себя всю грязь и даже запах, если просто насыпать на пятно горку и дать время.

Сиденья

Если салон кожаный — это замечательно. И выглядит богато, и любое пятно уберётся легко, и в содержании предельно прост: хорошенько пробежавшись влажной тряпкой по всем, про спинки с обратной стороне надо не забыть, поверхностям, даём обсохнуть и достаём из пакета специальный состав — кондиционер для кожи. Им следует пропитывать кресла хотя бы дважды в год: кожа становится заметно эластичнее, пропадают разводы и трещинки, внешний вид преображается. Ну и пахнет он хорошо, чего уж там.

© Adobe Fotostock

Если в машине салон тканевый, то задача предстоит посложнее: влажная уборка ничего, кроме разводов, не принесёт. В домашних условиях практически невозможно выполнить качественную химчистку такой отделки интерьера автомобиля, какой бы замечательный моющий пылесос не был под рукой: будут разводы. А потом — и плесень, поскольку что-то где-то обязательно не просохнет. Поэтому для тканевых салонов стоит применять сухие составы. В частности — ту же соду, которая здорово умеет расправляться с самыми докучливыми пятнами.

© Adobe Fotostock

Пластик

Следующий этап — царство пыли и мелкого мусора, кладезь насекомых и неизвестных подтёков по имени приборная панель. Мочить её нельзя, а многочисленные авторы роликов про мойку торпедо не рассказывают, как потом меняют электронику и «лечат» окислившиеся контакты. Да и зачем, если можно взять чистую тряпку и самую доступную полироль для пластика, главное, не глянцевую, а матовую, и навести полнейший марафет? Внимательно читайте инструкцию: брызгать состав на ветошь или на место уборки? На губку или на тряпку? Составы разные, эффект, при невыполнении условий, может заметно отличаться от желаемого. Но общее правило едино для всех: количество в качество не переходит, главное — не переборщить!

Руль

Многие весной занимаются мойкой «баранки»: за зиму на ней скапливается много грязи, да и на практике именно руль является самым грязным элементом в салоне любого автомобиля. Грязнее ковриков, поскольку последние иногда всё же моют. Для очистки руля нам потребуется любое домашнее моющее средство, способное превратиться в обильную пену — именно её надо наносить на «штурвал», давая время на извлечение грязи из пор. Дальше — тряпочкой-тряпочкой, с повторением процедуры до тех пор, пока чистым не станет. Любопытное наблюдение: многие мастера не рекомендуют вытирать руль влажными салфетками, поскольку заводское покрытие очень быстро разрушается от их наполнителя. Правда это или нет — сказать сложно, однако руль личной машины действительно стал сильнее облезать, когда в кармане на дверной карте «прописалась» пачка таких салфеток.

© Adobe Fotostock

Конечно, нужно убраться и в багажнике. Обычно там лежит так много «сокровищ», что одно лишь освобождение может занять несколько часов. Однако, пылесос и влажная тряпка ему точно не навредят. В этот момент нужно найти силы, поднять панель пола и достать запаску: в её нише скапливается много грязи, что в конечном итоге приводит к сквозной дыре. Да и само колесо неплохо было бы осмотреть перед началом сезона дальних поездок. Можно так же почистить кондиционер «гаражным методом», поставив специальный флакон с составом под вентилятор отопителя и включив рециркуляцию, можно сменить резиновые зимние коврики на тканевые летние, можно пробить водостоки потоком воды под напором. Конца края нет нашим возможностям, но обязательные процедуры описаны, а всё остальное — строго по желанию. Понимаю, аппетит приходит во время еды.