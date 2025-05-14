ГАЗ-3111 отмечает 25 лет

Щедрый на юбилеи 2025 год продолжается. Экстравагантная и экзотичная Волга модели 3111 добралась до конвейера ГАЗа четверть назад — торжественный запуск ее производства состоялся в канун нового 2000 года. Однако стать массовым этому седану было не суждено — его тираж едва перевалил за четыре сотни экземпляров. Но проект получился заметный. В этом архивном материале мы вспоминаем его историю.

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Перспективные автомобили для замены устаревшей «двадцать четвертой» Волги и ее производных на ГАЗе начали разрабатывать еще во времена Перестройки — в 1986 году была принята концепция будущего модельного ряда Горьковского автозавода. Наиболее простой и доступной моделью предполагалось сделать переднеприводную Волгу с заводским индексом ГАЗ-3103, также предусматривалась ее полноприводная версия ГАЗ-3104 и флагманский вариант с удлиненной базой — ГАЗ-3105.

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В реальности проектирование началось именно с ГАЗ-3105 — Советский Союз еще существовал, и проект перспективной Волги преподносился руководством ГАЗа как современный автомобиль для представителей номенклатуры. Тем более, что представительская Чайка ГАЗ-14 к концу восьмидесятых была в приказном порядке снята с производства — на очередном витке борьбы с привилегиями.

© ГАЗ

На прототипах Волги ГАЗ-3105 было внедрено реечное рулевое управление, независимая подвеска, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом. Рассчитывали внедрить и 3,4-литровый двигатель V8. Его карбюраторная версия развивала 156 л.с., отдачу впрысковой модификации планировалось довести до 170–190 л.с. В оснащении — электрические стеклоподъемники и регулировки сидений, климат-контроль, кожаные кресла.

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Однако мы помним, что процесс проектирования нового автомобиля и подготовки его к серийному выпуску — дело не только ответственное, но и достаточно долгое. К производству новая машина была готова в 1992 году — уже в совершенно иной стране.

© ГАЗ

В новых условиях богато оснащенный и при этом дорогой отечественный автомобиль не мог конкурировать с появившимися в массовом количестве иномарками. Тем не менее, проект ГАЗ-3105 был окончательно закрыт лишь в 1996 году — к этому времени удалось собрать чуть более полусотни машин.

© ГАЗ

© ГАЗ

Запланированные к производству еще в 1980-х Волги 3103 и 3104 все же спроектировали и построили, но на Московском автосалоне 1998 года показывали лишь в статусе выставочных образцов без особой надежды на серийное воплощение. А вот представленная тогда же Волга ГАЗ-3111 с дизайном, явно перекликающимся с легендарной «двадцать первой», все же добралась в конечном итоге до автосалонов.

© ГАЗ

А тогда, в 1998-м, публике представили всего лишь шоукар с пластиковыми кузовными панелями — по эскизам российских дизайнеров выставочный образец на каркасе кузова серийной Волги-3110 изготовили в США. Создавалась новая Волга на старой заднеприводной платформе под руководством главного конструктора легковых автомобилей ГАЗа Сергея Батьянова и главного дизайнера Игоря Безродных.

Эксперименты с внешностью в стиле ретро на рубеже тысячелетий практиковали не только специалисты ГАЗа, но и мировые автогиганты — достаточно вспомнить, к примеру, Plymouth Prowler, Volkswagen New Beetle или Jaguar S-Type. А то и, заглянув на несколько лет вперед, весьма успешный новый Mini и вечно живой Fiat 500…

© ГАЗ

Так что хромированную «птичку» на крышке багажника и ободки вокруг задних фонарей, унаследованные Волгой ГАЗ-3111 от М-21 ранних выпусков, не получится назвать чем-то из ряда вон выходящим. Хотя, надо признать, что в целом образ машины вышел весьма эклектичным — но при этом безошибочно узнаваемым, этого не отнять.

Внешность «под старину» при этом сочеталась с грамотной инженерной проработкой. Прототипы продували в аэродинамической трубе и разрабатывали с учетом современных на тот момент требований по пассивной безопасности — в том числе с прицелом на успешное прохождение краш-теста по методике EuroNCAP. К примеру, двери были усилены продольными брусьями, а тормозная система снабжена АБС производства Bosch. Похоже, впервые в российском автопроме…

© ГАЗ

И все же в конструкции новой Волги передовые технические решения, «обкатанные» на предыдущих несостоявшихся проектах, соседствовали с деталями из середины XX века. К примеру, автомобиль получил реечное рулевое управление и современную переднюю подвеску на поперечных рычагах. С шаровыми шарнирами вместо привычных для Волги шкворней, требующих частого обслуживания. Неразрезной задний мост с рессорами при этом остался на своем законном месте — разве что, по сравнению с Волгой-3110, у «одиннадцатой» была расширена колея и амортизаторы установлены вертикально, а не под наклоном. Кроме того, сзади появился стабилизатор поперечной устойчивости.

© ГАЗ

Конструктивно новая Волга была рассчитана и на V-образные моторы, однако «в базе» на ГАЗ-3111 устанавливали рядный 2,5-литровый бензиновый мотор семейства ЗМЗ-405 мощностью 155 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой». Коробка передач также подверглась доработкам — в основном связанным с иной компоновкой машины. По индивидуальному заказу «одиннадцатую» можно было законно оснастить мотором Toyota с 4-диапазонным автоматом — такими доработками занимались сотрудничающие с ГАЗом «придворные» фирмы. Правда, тогда цена отечественного мелкосерийного автомобиля становилась пугающей…

© ГАЗ

Да и с отечественным силовым агрегатом Волга-3111 в начале «нулевых» стоила весьма недешево — примерно втрое больше «обычной» Волги ГАЗ-3110. Которая, в итоге, и продержалась на конвейере до самого 2009 года, когда, на волне экономического кризиса, Горьковский автозавод отказался от выпуска легковых машин собственной разработки.

Выпуск «одиннадцатой» же завершился еще раньше, в 2002-м. И коллекционной редкостью эта машина стала, что называется, еще «при жизни». /m