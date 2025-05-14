Xiaomi SU7 показал самый низкий уровень качества в своем классе

Несмотря на впечатляющие продажи — более 104 тысяч машин за четыре месяца — флагманский электрический седан Xiaomi SU7 показал самый низкий уровень качества в своём классе. По итогам I квартала 2025 года он занял последнее место в рейтинге качества крупных электроседанов, составленном Китайской государственной сетью автомобильного качества.

© Allroader.ru

Много жалоб, мало надёжности

Рейтинг формируется на основе жалоб реальных владельцев. Государственная платформа China Automobile Quality Network, подведомственная Управлению по надзору за рынком КНР, собирает обращения о поломках, дефектах и рисках. Каждой жалобе присваиваются штрафные баллы. Чем их больше — тем хуже результат.

И у Xiaomi SU7 баллов оказалось 239 — это на 56 больше, чем в среднем по сегменту. Такой результат говорит о высокой вероятности дефектов и непропорционально большом числе жалоб на количество проданных машин.

Кто лучше, кто хуже?

В категории крупных электрических седанов участвовало 29 моделей китайских брендов. Вот как выглядит топ и аутсайдеры рейтинга:

GAC Hyper GT — 149 баллов;

Voyah Passion — 152 балла;

Avatr 12 (совместная разработка Changan, Huawei и CATL) — 153 балла.

В середине рейтинга оказались престижные флагманы:

Nio ET7 и ET9 — по 183 балла

Zeekr 001 и Lotus Emeya — по 185 баллов

BYD Han — 194 балла

Denza Z9 GT — 214 баллов

И наконец, на самом дне списка с комфортом расположился Xiaomi SU7 с антирекордом в 239 баллов.

Скандалы и испытания

Сам Лэй Цзюнь, глава Xiaomi Auto, признал, что апрель стал самым тяжёлым месяцем с момента основания компании. В марте SU7 попал в заголовки СМИ после смертельной аварии, и с тех пор вокруг модели не утихают споры о безопасности. Теперь к ним добавились и официальные претензии по качеству.

Что такое Xiaomi SU7?

Это большой и эффектный седан с полностью электрической силовой установкой. Габариты модели составляют 4997×1963×1455 мм, колесная база 3000 мм. Привод — задний или полный, в зависимости от модификации.

SU7 Standard — мотор 295 л.с., батарея 73,6 кВтч, запас хода до 700 км;

SU7 Pro — тот же мотор, но с батареей 94,3 кВтч и запасом хода до 830 км;

SU7 Max — полный привод, 2 электромотора на суммарные 664 л.с., батарея 101 кВтч, запас хода 800 км.

Цены на SU7 в Китае лежат в диапазоне от 215 900 до 299 900 юаней, что эквивалентно 2,42 — 3,36 млн рублей.

Провал SU7 в рейтинге качества — тревожный звоночек для амбиций Xiaomi на автомобильном рынке. Модель яркая, мощная, конкурентная по характеристикам и цене, но проблемы с надёжностью и безопасностью могут дорого обойтись бренду. Особенно в сегменте, где соперники вроде BYD, Avatr и Nio уже научились совмещать стиль с качеством.