Xiaomi SU7 показал самый низкий уровень качества в своем классе

Xiaomi SU7 — худший в рейтинге качества среди крупных электроседанов
Несмотря на впечатляющие продажи — более 104 тысяч машин за четыре месяца — флагманский электрический седан Xiaomi SU7 показал самый низкий уровень качества в своём классе. По итогам I квартала 2025 года он занял последнее место в рейтинге качества крупных электроседанов, составленном Китайской государственной сетью автомобильного качества.
Много жалоб, мало надёжности
Рейтинг формируется на основе жалоб реальных владельцев. Государственная платформа China Automobile Quality Network, подведомственная Управлению по надзору за рынком КНР, собирает обращения о поломках, дефектах и рисках. Каждой жалобе присваиваются штрафные баллы. Чем их больше — тем хуже результат.
И у Xiaomi SU7 баллов оказалось 239 — это на 56 больше, чем в среднем по сегменту. Такой результат говорит о высокой вероятности дефектов и непропорционально большом числе жалоб на количество проданных машин.
Кто лучше, кто хуже?
В категории крупных электрических седанов участвовало 29 моделей китайских брендов. Вот как выглядит топ и аутсайдеры рейтинга:
GAC Hyper GT — 149 баллов;
Voyah Passion — 152 балла;
Avatr 12 (совместная разработка Changan, Huawei и CATL) — 153 балла.
В середине рейтинга оказались престижные флагманы:
Nio ET7 и ET9 — по 183 балла
Zeekr 001 и Lotus Emeya — по 185 баллов
BYD Han — 194 балла
Denza Z9 GT — 214 баллов
И наконец, на самом дне списка с комфортом расположился Xiaomi SU7 с антирекордом в 239 баллов.
Скандалы и испытания
Сам Лэй Цзюнь, глава Xiaomi Auto, признал, что апрель стал самым тяжёлым месяцем с момента основания компании. В марте SU7 попал в заголовки СМИ после смертельной аварии, и с тех пор вокруг модели не утихают споры о безопасности. Теперь к ним добавились и официальные претензии по качеству.
Что такое Xiaomi SU7?
Это большой и эффектный седан с полностью электрической силовой установкой. Габариты модели составляют 4997×1963×1455 мм, колесная база 3000 мм. Привод — задний или полный, в зависимости от модификации.
- SU7 Standard — мотор 295 л.с., батарея 73,6 кВтч, запас хода до 700 км;
- SU7 Pro — тот же мотор, но с батареей 94,3 кВтч и запасом хода до 830 км;
- SU7 Max — полный привод, 2 электромотора на суммарные 664 л.с., батарея 101 кВтч, запас хода 800 км.
Цены на SU7 в Китае лежат в диапазоне от 215 900 до 299 900 юаней, что эквивалентно 2,42 — 3,36 млн рублей.
Провал SU7 в рейтинге качества — тревожный звоночек для амбиций Xiaomi на автомобильном рынке. Модель яркая, мощная, конкурентная по характеристикам и цене, но проблемы с надёжностью и безопасностью могут дорого обойтись бренду. Особенно в сегменте, где соперники вроде BYD, Avatr и Nio уже научились совмещать стиль с качеством.