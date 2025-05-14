Названы самые частые ошибки при мойке мотора

Неправильная мойка двигателя грозит серьезными проблемами от временной невозможности запустить двигатель и до дорогостоящего капитального ремонта. Последствия могут проявить себя как сразу, так и спустя некоторое время: короткое замыкание, выход из строя электрооборудования, разрушение различных шлангов и соединений. Для того, чтобы избежать этих неприятностей, лучше всего доверить мойку подкапотного пространства специализированным центрам, обладающим достаточной квалификацией и опытом работы, либо следовать советам экспертов. Владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит рассказал "Российской газете" о наиболее частых ошибках при мойке двигателя и дал советы, как их не допустить.

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"Мыть горячий двигатель - одна из наиболее частых ошибок при мойке подкапотного пространства. Перед началом работ необходимо убедиться, что мотор полностью остыл, так как резкий перепад температуры может привести к трещинам на выпускном коллекторе и других алюминиевых частях, а также нарушению герметичности прокладок. Еще один важный шаг - отключить или изолировать электрооборудование: отсоединить аккумулятор, снять крышку ДВС и демонтировать резиновые уплотнители, прикрыть генератор, ЭБУ ("мозги"), блоки предохранителей и систему ABS. Также от попадания воды необходимо защитить воздухозаборные патрубки. Специальный диэлектрический состав, обладающий свойствами защиты электрических компонентов от проникновения влаги, поможет предотвратить возможное короткое замыкание или выход из строя катушки зажигания. Во избежание повреждений проводов, разъемов и прокладок нужно с осторожностью и на увеличенном расстоянии применять аппараты высокого давления. Мощные струи воды из моечных машин типа Karcher, направленные с близкой дистанции, легко наносят механические повреждения тонким элементам, разрывают хрупкую изоляцию проводов, ломают мелкие детали и разбрызгивают воду туда, куда ей вообще не стоило попадать. После завершения мойки, перед попыткой запуска двигателя, важно тщательно просушить подкапотное пространство с помощью турбосушки или сжатого воздуха: необходимо под давлением продуть все узлы и детали, куда попадала вода. Чтобы продлить эффект чистоты, полезно обработать специальным консервантом резиновые уплотнения, крышку ДВС и пластиковые элементы", - отметил специалист.

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