Запчасти на китайские автомобили за месяц подорожали до 19,1%

Национальное агентство промышленной информации проанализировало стоимость оригинальных запчастей на китайские автомобили по страховой корзине. Некоторые позиции в апреле подорожали до 19,1% по сравнению с мартом 2025 года. В среднем же повышение составило 2,1%.

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На 19,1% подорожали зеркала заднего вида, на 13,3% - лобовое стекло. У других запчастей рост цены менее заметный: задняя фара подорожала на 8%, а передняя - на 5,5%, решётка радиатора стала дороже на 6,3%, передний бампер - на 4%. Подорожание заднего бампера и колёсных дисков составило 2,9% и 2,8% соответственно.

Плюс-минус в пределах 1-1,5% при своей стоимости остались стойки амортизатора, двери, основные элементы подвески, заднее крыло, капот.

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Ранее "РГ" приводила экспертные данные о том, что китайские авто очень быстро теряют в стоимости на вторичном рынке.