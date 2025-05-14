В продаже появился новый Hyundai Solaris 2015 года без пробега: по цене Vesta
В Ханты-Мансийске на продажу выставили почти новый Hyundai Solaris, выпущенный 10 лет назад, пишет сайт Tarantas news.
Пробег автомобиля составляет 3560 км, но есть нюансы по кузову.
Владелец пишет, что есть незначительные потёртости. В остальном - новый автомобиль со свежепройденным ТО в марте 2025 года.
Автомобиль простоял в гараже практически всю свою жизнь - 9 лет.
Solaris оснащён 123-сильным атмосферником 1.6 MPI и 6-ступенчатой АКП. В комплектацию включены подушки безопасности, подогревы передних сидений, штатная магнитола, кондиционер.
Назначенная цена - 1 600 000 рублей. Для сравнения, новый седан Lada Vesta с мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатором обойдётся ровно в такую же сумму.