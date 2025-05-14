В продаже появился новый Hyundai Solaris 2015 года без пробега

В Ханты-Мансийске на продажу выставили почти новый Hyundai Solaris, выпущенный 10 лет назад, пишет сайт Tarantas news.

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Пробег автомобиля составляет 3560 км, но есть нюансы по кузову.

Владелец пишет, что есть незначительные потёртости. В остальном - новый автомобиль со свежепройденным ТО в марте 2025 года.

Автомобиль простоял в гараже практически всю свою жизнь - 9 лет.

Solaris оснащён 123-сильным атмосферником 1.6 MPI и 6-ступенчатой АКП. В комплектацию включены подушки безопасности, подогревы передних сидений, штатная магнитола, кондиционер.

Назначенная цена - 1 600 000 рублей. Для сравнения, новый седан Lada Vesta с мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатором обойдётся ровно в такую же сумму.