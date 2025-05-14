Анонсирован автодом на базе УАЗ «Профи»

Производством автодома на базе "Профи" займётся партнёр УАЗа - нижегородская компаний "Универсал НН". С окончательным решением конфигурации спального места пока не определились. Выбирают из нескольких вариантов, сообщают "Известия".

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В фирме отметили, что данный тип авто очень специфичен, поэтому к проработке концепции и конфигурации подходят с особой тщательностью.

В настоящее время специалисты "Универсал НН" анализируют потенциал рынка и оценивают перспективы перед возможным запуском автодома на базе "Профи" в мелкосерийное производство.

Накануне "РГ" рассказала о новых технологиях на производстве для УАЗ "Профи", "Пикап" и грузовиков Sollers.