Ferrari запатентовала в РФ новую версию модели

Компания Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер. Он может принимать три положения, которые зависят от набранной скорости и обеспечивают до 95 килограммов дополнительной прижимной силы.

Также сообщается, что автомобиль Roma Spider идентичен купе с жесткой крышей. При этом техническая часть машины осталась той же. Некоторые доработки, специфичные для кабриолета, получил новый автомобиль. Уточняется, что последней переднемоторной моделью Ferrari с мягкой крышей стала 365 GTS/4 1969 года выпуска.

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