В Китае составили рейтинг самых качественных гибридных авто

Государственная платформа Китайская ассоциация качества автомобилей составила рейтинг наименее проблемных гибридов, на которые поступило меньше всего жалоб от владельцев. Количество жалоб конвертируется в штрафные баллы, соответственно, чем меньше баллов, тем выше модель в рейтинге. Эксперты оценили качество 95 автомобилей, представленных в КНР, и установили, что средний показатель качества у них составил 187 баллов.

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На рейтинг обратил внимание портал «Китайские автомобили», который опубликовал данные о качестве в том числе по тем моделям, которые продаются в России. На первом месте с наименьшим количеством штрафных баллов оказался Voyah Free, который занял четвертое место в общем зачете с результатом 151 балл. Следом идут Voyah Dream и Wey 80, которые набрали 152 балла. Ниже в рейтинге разместился кроссовер Landian E5, на базе которого построен Evolute i-Space, производящийся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. За ним идут Aito M5 (159 баллов), «старший» Aito M7 (163 балла) и Wey 05.

Замыкают рейтинг Avatr 07 (169 баллов), который пока в России не продается, но должен появиться в обозримом будущем, а также Skywell HT-i — этот бренд ушел с российского рынка, но некоторые запасы машин еще можно найти у дилеров. На десятом месте среди моделей, знакомых россиянам, оказался Wey 7 концерна Great Wall, его результат — 175 штрафных баллов.

В абсолютном рейтинге лидером стал седан Mazda EZ-6 (145 баллов), который производится на совместном предприятии с Changan. Вторая строчка досталась кроссоверу GAC ES9 (гибридная модификация доступного в России GS8), который набрал те же 145 баллов. На третьем месте оказался Tank 300 Hi4-T (146 баллов).

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В аутсайдерах остались минивэн JAC Refine RF8 PHEV (237 баллов), Forthing Xinghai V9 (246 баллов), а также Maxus Mifa 7 (257 баллов).